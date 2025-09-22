"Quello che è successo è un qualcosa di inspiegabile". Antonio Calabro (nella foto) non sa capacitarsi dell’accaduto. "Si è vista una Carrarese a due facce. Nei primi 20 minuti siamo stati molto bravi con una gestione della palla molto sicura, concreta e non presuntuosa. Sul 2 a 1 a favore e con l’uomo in più c’è stato un abbassamento di concentrazione e di cattiveria agonistica che non ci possiamo permettere. Ci ha portato a prendere il secondo gol che ci siamo fatti da soli e ci ha messo nelle condizioni mentali peggiori. Ci ha messo ansia mentre dovevamo mantenere calma e lucidità perché c’era tutto il secondo tempo per poter gestire in superiorità numerica una gara che sapevamo essere difficile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Una squadra a due facce: partita inspiegabile"