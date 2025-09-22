Una sofferta vittoria con l’Andrea Costa
GENERAL CONTRACTOR: Di Pizzo 4, Piccone 17, Salvati ne, Maglietti 10, Bruno 3, Arrigoni 14, Palsson 18, Buscarini ne, Morino, Nicoli 11, Del Sole 4, Egdende ne. All. Marcello Ghizzinardi ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 17, Chessari 4, Tamani 4, Moffa 8, Filippini 4, Gozo ne, Raucci 7, Sanguinetti 17, Gatto 16, Zedda,. All. Luca Dalmonte Arbitri: Grappasonni (Ch), Bernassola (Rm), Valletta (Pe) Parziali: 20-23, 40-33, 57-53, 70-70 Buona quanto sofferta la prima per la General Contractor, Andrea Costa Imola vicinissima all'impresa di sbancare il PalaTriccoli. Primo quarto all'insegna del corri e tira su entrambi i fronti, Imola approfitta della partenza con freno a mano tirato dei padroni di casa per mettere a referto un inaspettato vantaggio in doppia cifra (9-19) menzione d'onore per Sanguinetti e Kupstas con Moffa e i rimbalzisti preziosi collaboratori.
