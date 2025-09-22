Una scuola amica aldilà dell’oceano

Arezzo, 22 settembre 2025 – . Per una settimana gli studenti del Liceo Linguistico di Castiglion Fiorentino saranno ospiti di famiglie americane. Sarà uno scambio culturale a tutto tondo: scuola, istruzione ma anche conoscenza di usi e costumi statunitensi. Palm Beach e Castiglion Fiorentino più vicini grazie al gemellaggio con l’Istituto d’Istruzione Secondaria “Giovanni da Castiglione” e la Boca High School. Dopo la firma, nel 2019, del “Patto di Amicizia” tra l’Istituto Comprensivo Città di Castiglion Fiorentino e la direzione del Distretto Scolastico della Contea di Palm Beach, mercoledì una ventina di studenti accompagnati dai professori e dal preside, Sauro Tavarnesi, partiranno alla volta di Palm Beach. 🔗 Leggi su Lanazione.it