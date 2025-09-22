Una nuova pista ciclabile in via delle Grazie
Dopo i recenti disagi tra asfaltature e sensi unici alternati, è stata inaugurata nella giornata di lunedì 22 settembre la pista ciclabile di via delle Grazie. Un'opera, costata 500 mila euro, che prosegue quella di via San Giuliano aggiungendo un nuovo collegamento tra il centro città e la Fiera. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
