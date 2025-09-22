Una città molte sfide | verso la governance integrata dell’area vasta avellinese

Questa sera, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si è tenuta l’assemblea pubblica “Una Sola Città – Armonia e Sviluppo”, promossa dal Coordinamento Territoriale Avellino Hinterland.L’iniziativa ha posto all’attenzione un tema che, sebbene antico, appare oggi di straordinaria attualità: la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it