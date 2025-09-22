Un weekend di giochi e creatività | a Pontedellolio arriva Giocacon

Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 le Antiche Fornaci a Pontedellolio si trasformeranno in un grande punto di incontro per appassionati e curiosi grazie a Giocacon, l’evento dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo.Due giorni all’insegna del divertimento e della condivisione, con tavoli da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it