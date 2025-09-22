Un video da brivido da postare sui social si arrampica sul tetto di un auto e cade | è gravissimo video

Una bravata che gli è costata cara, forse la vita. La ricostruzione è tutta in un video (andato poi in nero prima dello schianto) registrato con il telefonino da un 23enne che ora si trova ricoverato in condizioni disperate. È caduto dal tetto di un’auto in corsa dove era salito per realizzare un filmato da brivido da postare sui social. È accaduto poco prima delle sei del mattino ad Esine, in alta Vallecamonica. Protagonista un gruppo di sei amici che avevano trascorso la serata a una festa nella Bergamasca. Una volta tornati in provincia di Brescia, i giovani, tutti tra i 18 e i 24 anni, hanno messo in piedi la bravata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

