Un ‘viaggio nello spazio’ a passo d’uomo inaugurato il Sentiero dei pianeti | 80 partecipanti

Cesenatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata baciata dal sole e dal cielo sereno, ha accolto i circa 80 partecipanti all’inaugurazione del ‘Sentiero dei pianeti' di Sogliano al Rubicone, il nuovo percorso naturalistico-didattico promosso dall’associazione Astrofili Soglianesi Vega Ets con il patrocinio dell’unione Astrofili. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viaggio - spazio

’Anima Etrusca’. Viaggio nel tempo e nello spazio

Remo Salvadori, lo spazio e l’arte. Viaggio nelle “stanze“ del pensiero

Perché le risposte di Mariah Carey al viaggio nello spazio di Katy Perry sono diventate virali

Cerca Video su questo argomento: 8216viaggio Spazio8217 Passo D8217uomo