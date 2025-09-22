Un ‘viaggio nello spazio’ a passo d’uomo inaugurato il Sentiero dei pianeti | 80 partecipanti
Una giornata baciata dal sole e dal cielo sereno, ha accolto i circa 80 partecipanti all’inaugurazione del ‘Sentiero dei pianeti' di Sogliano al Rubicone, il nuovo percorso naturalistico-didattico promosso dall’associazione Astrofili Soglianesi Vega Ets con il patrocinio dell’unione Astrofili. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
