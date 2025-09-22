Un tuffo nel magico mondo di Harry Potter | The Exhibition a Milano
Milano, 22 set. (askanews) - Maghi, streghe, Babbani e tutto l'immaginario del mondo di Hogwarts, il fan del maghetto occhialuto possono finalmente immergersi nella mostra incantata che ha affascinato milioni di persone in tutto il mondo. Harry Potter: The Exhibition ha aperto a Milano. Questa mostra svela il dietro le quinte ed entusiasma i visitatori attraverso un potente storytelling e una tecnologia interattiva e innovativa, mentre esplorano i momenti più amati dei film di Harry Potter. "Siamo qui, all'interno della mostra su Harry Potter nel centro di Milano. Dietro di me c'è l'ingresso, binario nove e tre quarti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: tuffo - magico
? Un tuffo nel bosco incantato per festeggiare i 2 anni della dolcissima Mia! •Per festeggiarla, abbiamo creato un magico allestimento a tema Cappuccetto Rosso, trasformando questo spazio in un bosco incantato pieno di colori, dolcezza e dettagli cur - facebook.com Vai su Facebook
Un tuffo nel magico mondo di Harry Potter: The Exhibition a Milano; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 19 al 21 settembre: tutti gli eventi; Il più grande villaggio ispirato a Harry Potter arriva a mezz'ora da Monza.
Un tuffo nel magico mondo di Harry Potter: The Exhibition a Milano - (askanews) – Maghi, streghe, Babbani e tutto l’immaginario del mondo di Hogwarts, il fan del maghetto occhialuto possono finalmente immergersi nella mostra incantata che ha affascinato ... Da askanews.it
La mostra itinerante di Harry Potter, un viaggio magico nel mondo di Hogwarts - Braccialetto al polso, dovremo scegliere a quale casa di Hogwarts vogliamo appartenere: il Grifondoro di Harry Potter e dei suoi amici, oppure Tassorosso, Corvonero e Serpeverde. Segnala milano.repubblica.it