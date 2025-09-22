Un tronco rompe la vasca di laminazione | Bresso rischia di finire sott’acqua per salvare Milano
Bresso, 22 settembre 2025 – Il temporale, l’attivazione del sistema d’emergenza e il problema imprevisto. Un tronco, trasportato ieri mattina dalla corrente in piena del Seveso ha sbattuto contro una paratia della vasca di laminazione, costruita nel Parco Nord Milano, che si è così danneggiata. Anzi, “la vasca si è rotta!” come ha subito polemizzato il sindaco di Bresso, Simone Cairo, a proposito del suo funzionamento. L’invaso artificiale, realizzato sul territorio comunale di Milano, si è riempito fin oltre la portata, tracimando sulla milanese via Aldo Moro, sotto gli sguardi sbalorditi degli abitanti dei caseggiati bressesi di via Papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
