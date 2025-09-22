Un punto di svolta | implicazioni di una recente sentenza del Tribunale dell' UE
Le sanzioni nei confronti di individui specifici, come il congelamento dei capitali, sono diventate un elemento sempre più importante e contestato del quadro giuridico che disciplina la politica estera dell'Unione europea. Con l'espandersi della portata, dell'intensità e dei potenziali obiettivi di tali sanzioni, sono proliferate anche le sfide legali che ne mettono in discussione la validità. Pochi giorni fa, il Tribunale dell'Unione Europea ha respinto il ricorso presentato da Ališer Usmanov, uomo d'affari russo-uzbeko, confermando così la decisione del Consiglio dell'UE di mantenere le misure restrittive nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
