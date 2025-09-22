Un posto al sole anticipazioni UPAS dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 | l’orologio conteso Ferri nel mirino Guido e Mariella di nuovo vicini

Sbircialanotizia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, inizio d’autunno, i fili s’intrecciano. A Palazzo Palladini basta un oggetto qualunque per scoperchiare una storia: stavolta è un orologio a far bussare Piero Baccini alla porta di Gianluca, mentre Giulia e Rosa capiscono che qualcosa non torna. In carcere, Roberto Ferri si aggrappa all’amicizia con Ludovico, ma l’ombra di Rosario si fa più . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

un posto al sole anticipazioni upas dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 l8217orologio conteso ferri nel mirino guido e mariella di nuovo vicini

© Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, anticipazioni UPAS dal 29 settembre al 3 ottobre 2025: l’orologio conteso, Ferri nel mirino, Guido e Mariella di nuovo vicini

In questa notizia si parla di: posto - sole

Un Posto al Sole diventa internazionale: Whoopi Goldberg nel cast.

Anticipazioni un posto al sole dal 14 al 18 luglio 2025

Un posto al sole anticipazioni 7 luglio: Gennaro sfida Ferri e Marina

Un posto al sole, le trame dal 22 al 26 settembre 2025; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 22 al 26 settembre; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 22 al 26 settembre: l'uomo che non sapeva più corteggiare e nuovi segreti.

posto sole anticipazioni upasAnticipazioni Un Posto al Sole 29 settembre – 3 ottobre 2025 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... Secondo tvserial.it

posto sole anticipazioni upasUpas, spoiler al 3 ottobre: Roberto stringe un legame con Ludovico - Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Raitre da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre prendono il via dalla perplessità che Giulia e Rosa avranno ... Da it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Posto Sole Anticipazioni Upas