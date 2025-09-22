Un posto al sole anticipazioni UPAS dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 | l’orologio conteso Ferri nel mirino Guido e Mariella di nuovo vicini
Napoli, inizio d’autunno, i fili s’intrecciano. A Palazzo Palladini basta un oggetto qualunque per scoperchiare una storia: stavolta è un orologio a far bussare Piero Baccini alla porta di Gianluca, mentre Giulia e Rosa capiscono che qualcosa non torna. In carcere, Roberto Ferri si aggrappa all’amicizia con Ludovico, ma l’ombra di Rosario si fa più . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Anticipazioni Un Posto al Sole 29 settembre – 3 ottobre 2025 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... Secondo tvserial.it
Upas, spoiler al 3 ottobre: Roberto stringe un legame con Ludovico - Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Raitre da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre prendono il via dalla perplessità che Giulia e Rosa avranno ... Da it.blastingnews.com