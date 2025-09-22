Un ponte tra Roma e Città del Messico | l’ambasciatore Lozano Valencia si presenta

Roma, 22 settembre 2025 – La cerimonia si è tenuta nella magnifica villa che è sede da oltre 100 anni della ambasciata messicana a Roma. Si trova in via Spallanzani al quartiere Trieste-Nomentano, con un magnifico giardino confinante con villa Ada. Gli invitati, oltre 600, hanno degustato prelibati piatti della cucina messicana, assieme a bevande di ogni genere, accompagnati dalla musica dei Mariachi, gruppo musicale celebre in quel paese e in tutto il mondo. Al centro dell’attenzione di tutti il nuovo Ambasciatore presso la nostra repubblica (e quella di Malta, San Marino, Albania e Santa sede) sua eccellenza Genaro Lozano Valencia (che ha sostituito l’Ambasciatore uscente Carlos Garcia de Alba). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it