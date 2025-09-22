Un pezzo di storia che se ne va Il ’Centro Pettini’ ai saluti | Dispiace ma i tempi sono cambiati

Orbetello, 22 settembre 2025 – Dopo decenni di attività, chiude i battenti lo storico ’Centro commerciale” dei fratelli Pettini a Orbetello, punto di riferimento per generazioni di clienti. La storia inizia nel 1930, quando Pietro Pettini, trasferitosi da Siena a Orbetello, apre il suo primo negozio in Corso Italia, nel locale che in seguito ospiterà l’Ottica. Dopo la seconda guerra mondiale, l’attività viene trasferita in piazza del Plebiscito, dove la famiglia Pettini è rimasta presente fino ad oggi. A seguire le orme di Pietro sono stati i figli Manlio e Orazio, imprenditori stimati che hanno ampliato l’attività familiare aprendo tre grandi negozi nel centro storico: due in via Gioberti, una mostra di mobili inglesi e di antiquariato e un ingrosso specializzato in articoli per la casa, oggettistica e argenteria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

