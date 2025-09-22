Un pari che dà ossigeno Il primo punto dei lagunari

Sport.quotidiano.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

COMACCHIESE 2015 0 OSTERIA GRANDE 0 COMACCHIESE 2015: Campi, Centonze, Ferri, Gordini, Temporin, Fiorini (25’ Felloni), Taroni, Bottini, Brito, Noschese (57’ El Shazly), Maltoni (55’ Gherlinzoni). A disp.: Simoni, Ravaglia, Manfrini, Bakalets, Grigatti, Riberti. Allenatore: Candeloro. OSTERIA GRANDE: El Archi, Tomatis, Stanzani, Busi (84’ Fantilli), Castagnini, Casadei, Monducci (88’ Spitz), Boschi, Jammeh (66’ Rinieri), Biondelli (57’ Martuzzi). A disp.: Leoni, Garetti, Landi, Trebbi, Sanguin. Allenatore: Geraci. Arbitro: Cavalazzo, sez. Lugo Note: ammoniti per l’Osteria Jammeh; per la Comacchiese Ferri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

un pari che d224 ossigeno il primo punto dei lagunari

© Sport.quotidiano.net - Un pari che dà ossigeno. Il primo punto dei lagunari

In questa notizia si parla di: pari - ossigeno

Cerca Video su questo argomento: Pari D224 Ossigeno Primo