Un Pallone d' oro sempre meno solenne

Per decenni il Pallone d’Oro è stato il santuario del calcio. Una palla dorata che non era solo un trofeo, ma una corona, il simbolo di un’epoca. C’era un’aura: quando Michel Platini lo sollevava a metà anni Ottanta, o George Weah lo riceveva come primo africano nel 1995, non era soltanto un premio individuale, era la consacrazione di un mito. Oggi, invece, l’incanto sembra affievolirsi. La domanda non è se il Pallone d’Oro abbia ancora senso, ma se abbia ancora la stessa consistenza, la stessa gravità che un tempo bastava a fissare nella memoria collettiva un campione. Colpa del calcio o dei protagonisti? Forse di entrambi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

