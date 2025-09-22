Un Pallone d' oro sempre meno solenne
Per decenni il Pallone d’Oro è stato il santuario del calcio. Una palla dorata che non era solo un trofeo, ma una corona, il simbolo di un’epoca. C’era un’aura: quando Michel Platini lo sollevava a metà anni Ottanta, o George Weah lo riceveva come primo africano nel 1995, non era soltanto un premio individuale, era la consacrazione di un mito. Oggi, invece, l’incanto sembra affievolirsi. La domanda non è se il Pallone d’Oro abbia ancora senso, ma se abbia ancora la stessa consistenza, la stessa gravità che un tempo bastava a fissare nella memoria collettiva un campione. Colpa del calcio o dei protagonisti? Forse di entrambi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: pallone - meno
Iniziano i preparativi… manca sempre meno a VINANDO! Dal 24 al 27 settembre da Nando al Pallone ci aspetta una degustazione imperdibile con oltre 800 etichette tra vini e bollicine! ? ? Prevendita a 40€ – affrettatevi!! ? - facebook.com Vai su Facebook
Quanto oro c'è davvero nel Pallone d'Oro? Quanto vale e come è fatto il trofeo più ambito al mondo; Pallone d'Oro, il favoritissimo Dembelé scippato a sorpresa del premio? La clamorosa indiscrezione; Pallone d'Oro, la carica dei portoghesi del PSG: cinque trofei nel 2025, da Nuno Mendes a Vitinha.
Un Pallone d'oro sempre meno solenne - Premiare ancora “il migliore” calciatore di un'annata calcistica sembra un esercizio vintage. Segnala ilfoglio.it
Pallone d’Oro: svelato il vincitore, l’annuncio - La lotta per il Pallone d'Oro è pronta ad entrare nel vivo e in queste ultime ore è arrivato un annuncio molto importante ... Secondo calciotoday.it