Un Paese in verde | chiusa la 18ª Giornata Nazionale contro la SLA

Fra piazze affollate, cori da stadio e voci di speranza, l’Italia ha chiuso la XVIII Giornata Nazionale dedicata alla Sla rinnovando un patto di solidarietà che da diciotto anni unisce volontari, famiglie, scienziati e tifosi in un’unica battaglia per la dignità di chi convive con la malattia. Un Paese unito da un unico cuore verde . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

