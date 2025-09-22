Un Paese in verde | chiusa la 18ª Giornata Nazionale contro la SLA
Fra piazze affollate, cori da stadio e voci di speranza, l'Italia ha chiuso la XVIII Giornata Nazionale dedicata alla Sla rinnovando un patto di solidarietà che da diciotto anni unisce volontari, famiglie, scienziati e tifosi in un'unica battaglia per la dignità di chi convive con la malattia. Un Paese unito da un unico cuore verde .
In questa notizia si parla di: paese - verde
Cina: quarto maggior deserto del Paese circondato da cintura verde a sud-est
#vedanoinforma 18 Settembre – Giornata Nazionale della SLA Oggi il nostro Paese si illumina di verde per dare voce a chi convive con la Sclerosi Laterale Amiotrofica e a chi ogni giorno lotta per la ricerca, l'assistenza e la dignità. Un gesto simbolico, un
Israele mi ha revocato il visto di ingresso nel Paese. Non potrò andare in Cisgiordania e nei territori palestinesi! La democrazia di Netanhayu è questa: fermare chi critica la pulizia etnica in corso o uccidere i giornalisti per impedire che sia documentato l'orrore