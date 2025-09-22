Un nuovo regolamento per la sicurezza pubblica | Più chiarezza sugli obblighi dei privati L' opposizione insorge
Negli ultimi mesi non sono mancati gli interventi comunali per risolvere pratiche legate a problemi su proprietà private che però avevano ripercussioni sulla sicurezza pubblica. Si va dalla frana su strada Filante – vicenda che porterà il Comune ad affrontare un ricorso al Tar – al muro crollato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - regolamento
Approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento delle Consulte
Approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento taxi: ecco cosa prevede
Il Caso ProMarche e il nuovo regolamento
? ELEZIONI COMITATO CQPL 2025 Il Consiglio Direttivo ha approvato il nuovo Regolamento per le elezioni ed ha deciso la data delle consultazioni, che si terranno nei giorni 24-25-26 ottobre 2025. Sono ufficialmente aperte le candidature per entrare nel - facebook.com Vai su Facebook
? Nuovo regolamento europeo sugli #imballaggi Ne parliamo mercoledì 8 ottobre in un webinar di approfondimento targato #labchimico #camcomtorino Info e iscrizioni su https://to.camcom.it/20251008_imballaggi… - X Vai su X
Il Consiglio comunale approva il Regolamento del Corpo di Polizia Locale; Castel Frentano investe nella sicurezza urbana: approvato il nuovo regolamento sulla videosorveglianza comunale; Daspo urbano. Giro di vite per la sicurezza.
Sicurezza prodotti: i nuovi adempimenti del Regolamento UE GPSR - È in vigore dal 13 dicembre 2024 il nuovo Regolamento UE 2023/988 che ridisegna la normativa sulla sicurezza dei prodotti e gli standard di protezione per i consumatori. Si legge su pmi.it
Approvato il nuovo regolamento di sicurezza del porto di Genova - La Capitaneria di porto di Genova ha approvato il nuovo regolamento di sicurezza dello scalo che entrerà in vigore dal primo novembre. Come scrive ansa.it