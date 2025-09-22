Un nuovo polo scolastico per l' infanzia inaugura a Montese

Modenatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 26 settembre 2025, dalle ore 11:00 in via Campo del Sole, l’Amministrazione comunale inaugurerà il nuovo Polo scolastico 0-6 anni di Montese denominato “L’Abbraccio” in Via Campo del Sole: un nome che racchiude il senso di questa opera, pensata per accogliere e accompagnare i nostri. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

