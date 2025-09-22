Un nuovo hotel di lusso con 20 suite nel Waterfront di Levante
È in arrivo “Sofitel Genova Waterfront”, hotel di lusso nel Waterfront di Levante: l'apertura è prevista nel 2027 a cura della compagnia francese Accor, in partnership con Ag Group.L’iniziativa vede il coinvolgimento di Orion Capital Managers e Cds Holding SpA in qualità di investitori e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
