Un Napoli da Premier | Conte punta sulla trazione inglese per sognare in grande

Con Conte alla guida, il Napoli si affida ai nuovi volti arrivati dalla Premier League: Gilmour, McTominay, De Bruyne e Højlund pronti a guidare la rivoluzione azzurra. Nel nuovo Napoli targato Antonio Conte, l’inglese è diventato la lingua franca dello spogliatoio. Non solo per comunicare, ma per dare un’identità sempre più internazionale a una squadra che guarda con decisione alla Premier League per costruire il proprio futuro. Questa sera, nell’amichevole contro il Pisa, andrà in scena un vero e proprio “Napoli da Premier”: tutti e quattro i nuovi arrivi dall’Inghilterra saranno titolari. A guidare la manovra ci sarà Billy Gilmour in regia, mentre dietro la punta spazio a due pezzi da novanta: Scott McTominay, MVP dell’ultima stagione e motore inesauribile del centrocampo, e Kevin De Bruyne, il cui impatto in azzurro finora è stato sfortunato, almeno in casa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it