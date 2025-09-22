Un milione di euro per gli ESU di Padova Venezia e Verona

La Giunta regionale del Veneto ha approvato la delibera con cui viene stanziata l’ultima tranche di fondi destinati agli ESU di Padova, Venezia e Verona. Si tratta di un milione di euro aggiuntivo, che porta a dieci milioni il totale delle risorse 2025 per il funzionamento delle aziende per il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

