Un massacro non posso stare zitta Antonella Clerici lo sfogo in diretta | Momento complicato

Antonella Clerici ha aperto la puntata di “E’ sempre mezzogiorno” con parole insolite per un programma leggero come il suo, richiamando subito l’attenzione degli spettatori su un tema di grande attualità. “E’ in corso in queste ore anche uno sciopero generale. Molti lavoratori, anche qua in Rai, hanno voluto esprimere in questo modo la propria solidarietà”, ha detto in apertura. La conduttrice ha infatti ricordato che oggi in Italia si sta svolgendo uno sciopero generale in sostegno alla popolazione di Gaza, aggiungendo che anche all’interno della Rai diversi lavoratori hanno scelto di aderire alla mobilitazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it