Un fucile calibro 12 pronto all' uso e varie munizioni rinvenuti nel Reggino | scatta il sequestro

Reggiotoday.it | 22 set 2025

Un’arma da fuoco, occultata con modalità tali da renderla immediatamente disponibile all’uso, è stata rinvenuta dai carabinieri della compagnia di Palmi, nel corso di un mirato servizio di controllo lungo la strada provinciale che collega il centro cittadino alla frazione Tonnara.L’operazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

