Un fucile calibro 12 pronto all' uso e varie munizioni rinvenuti nel Reggino | scatta il sequestro

Un’arma da fuoco, occultata con modalità tali da renderla immediatamente disponibile all’uso, è stata rinvenuta dai carabinieri della compagnia di Palmi, nel corso di un mirato servizio di controllo lungo la strada provinciale che collega il centro cittadino alla frazione Tonnara.L’operazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Deteneva un fucile monocanna calibro 12 in un casolare di Tivoli, arrestato: i dettagli dell'operazione

Trovati in possesso di un fucile a pompa, modello FABERM calibro 12, risultato provento di furto e due cartucce dello stesso calibro #SanGiovanniBarra #fucileapompa - facebook.com Vai su Facebook

Assemini, in auto un fucile calibro 12 rubato e una busta di proiettili: arrestato - X Vai su X

Palmi (RC), trovato fucile pronto all’uso nella zona della Tonnara: indagano i carabinieri; I Cacciatori continuano a 'disarmare' il Gargano: sequestrato fucile a Bartolomeo Notarangelo; Recensione del fucile a pompa in calibro 12 Kel-Tec KSG.

Palmi, fucile nascosto in un muro: l’arma era pronta all’uso con cartucce già inserite. Indagini in corso - Un fucile calibro 12, in perfette condizioni e pronto a sparare, è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri della Compagnia di Palmi durante un servizio ... Riporta reggio.gazzettadelsud.it

Palmi. Fucile pronto all’uso e carico: ritrovato lungo una strada - Un fucile, nascosto in modo da essere immediatamente disponibile, è stato scoperto e sequestrato a Palmi durante un controllo eseguito sulla strada provinciale che collega il centro cittadino alla Ton ... Come scrive cn24tv.it