Un casertano è campione italiano di bocce

: si tratta di Emiliano Arcadio di Camigliano e tesserato con la società Ariete Caserta.Arcadio si è aggiudicato il titolo di campione italiano categoria B sconfiggendo tutti gli avversari ai Tricolori di Lainate, in provincia di Milano. Grande. 🔗 Leggi su Casertanews.it

