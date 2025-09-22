Un Carroccio di pace e di governo

Quotidiano.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una Lega di pace e di governo. Anche di lotta, certo, ma senza i toni aspri di altre occasioni. Scese dal palco le stellette di Vannacci, e scomparse dal prato le corna del vichingo-padano, Salvini rimette la barra al centro della Lega. Cioè a destra, come da più recente collocazione. Contro l’ esercito europeo e nostri soldati in Ucraina, anche contro gli avversari politici, ovvio, ma con la faccia dura e il guanto di velluto. Love and peace. Tanto che la prossima grande adunata nazionale è convocata per il 14 febbraio prossimo, San Valentino. Visto dalla parte del Governo, di cui il leader leghista sembra essere a volte un picconatore, si può dire che a Pontida non è andata male: a morire per Kiev non ci vuole andare nessuno, che in Palestina, un giorno, ci possano essere due Stati, che la giustizia vada riformata, è patrimonio comune della maggioranza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

