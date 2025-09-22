Un balzo in avanti Sondaggi il dato è clamoroso | c’è chi può sorridere davvero

Fratelli d’Italia cala leggermente, il Partito Democratico si stabilizza e il Movimento 5 Stelle guadagna consensi: è questa la fotografia scattata dal sondaggio politico SWG per il Tg La7, diffuso oggi, 22 settembre 2025, che mostra le intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni imminenti. Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, si conferma saldamente prima forza politica, ma registra un piccolo calo: perde lo 0,2% rispetto alla rilevazione precedente, attestandosi al 30,2%. Un dato che comunque mantiene ampio il distacco dalle forze di opposizione. Il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, non avanza né arretra: resta inchiodato al 21,9%, mostrando una fase di stagnazione nei consensi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Un balzo in avanti”. Sondaggi, il dato è clamoroso: c’è chi può sorridere davvero

