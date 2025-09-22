Un azzurro chiede più spazio | cosa potrà fare Antonio Conte?

Dailynews24.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa della partita di stasera contro il Pisa che chiuderà la quarta giornata di Serie A, Antonio Conte, dopo mercato con ben nove innesti sta ancora valutando attentamente i calciatori che ha a disposizione, cercando di farli ruotare al meglio. In realtà, tra queste rotazioni ancora non è riuscito a trovare il suo spazio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: azzurro - chiede

Frattesi Inter situazione paradossale | rimasto tra promessa e rinnovo ora chiede più spazio!.

Cerca Video su questo argomento: Azzurro Chiede Pi249 Spazio