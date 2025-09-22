Un azzurro chiede più spazio | cosa potrà fare Antonio Conte?
In attesa della partita di stasera contro il Pisa che chiuderà la quarta giornata di Serie A, Antonio Conte, dopo mercato con ben nove innesti sta ancora valutando attentamente i calciatori che ha a disposizione, cercando di farli ruotare al meglio. In realtà, tra queste rotazioni ancora non è riuscito a trovare il suo spazio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: azzurro - chiede
Alex, torna dalle vacanze e prendi il posto di Scamacca che ha lasciato il ritiro azzurro! E’ tutta Italia che te lo chiede #chestressessere1topplayer #chestressessereuntopplayer - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno Azzurra, posso chiedere a te e a Mannarino se tra i valori fondanti delle nostre nazioni c'è anche quello di dire che una donna ha "succhiato tutti i cazzi" degli astanti? Lo fa qui il buon Joey. - X Vai su X
Frattesi Inter situazione paradossale | rimasto tra promessa e rinnovo ora chiede più spazio!.