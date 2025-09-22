Un autunno all' aria aperta tra attività sportive ed esperienze in tutta la città a cominciare dalla Wellness week

Con la fine di settembre, inizia a Rimini l’autunno dello sport. Riprendono infatti le iniziative che trasformano la città in una palestra a cielo aperto, offrendo spazi e percorsi ideali per ogni tipo di attività. I campi per i beach sport sulla spiaggia, il nuovo parco del mare con le palestre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

I tagli capelli per l'autunno 2025 puntano sui pixie sofisticati, sui bob dall’aria rétro e sui lunghi finto-spettinati diventano corposi e morbidi. Arrivederci ai lisci super piatti

Autunno, Islanda, Scandinavia, aria mite. #Poesia - X Vai su X

L’autunno è alle porte: nell’aria il profumo delle vendemmie, in casa il calore delle in . In pasticceria, la si fa dolce… e ogni morso racconta la nostra terra. ? Scrivici su WhatsApp per info e prenotazioni! - facebook.com Vai su Facebook

Autunno in Trentino per rigenerarsi tra terme e aria di montagna - In Trentino laghi, fiumi, torrenti alpini, cascate e ghiacciai offrono uno spettacolo da ammirare in ogni stagione: l’acqua che zampilla è l’elemento che ha contribuito a plasmare profondamente il ... Come scrive tgcom24.mediaset.it

Turismo all’aria aperta, la storia di un’evoluzione: dalle bathing machine alle mobile home - Oggi il turismo all’aria aperta si è evoluto con le mobile home e le tende lodge, alcune dotate addirittura di Jacuzzi. Segnala repubblica.it