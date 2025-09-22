Un autogol condanna le ambizioni fanesi La Castelfrettese esulta per i tre punti

Ilrestodelcarlino.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castelfrettese 1 Alma 0 (4-2-4): Giovagnoli; Mazzarini, Bartolini, Rango (27’ st Rinaldi), Mazzieri, Ortolani (23’ st Novelli), Lazzarini, Rossini (14’ st Brunori), Serrani (40’ st Brunetti), Gabrielli (18’ st Lucchetti), Cerasa. A disp. Graziosi, Zannini, Polenta, Parasecoli. All. Bugari. ALMA JUVE (4-4-2): Santini; Innocenti (16’ st Scarlatti), Fontana, Saponaro, Giacomelli; Niang (6’ st Moschella), Mattioli, Omiccioli, Sabattini (45’ st Arpaia); Pierpaoli, Sartori (43’ pt Beciani, 45’ st Zaccardo)). A disp. Sodani, Cecchini, Malshi, Frulla. All. Omiccioli. Arbitro: Caporaletti di Macerata. Rete: 21’ pt Innocenti (aut). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

un autogol condanna le ambizioni fanesi la castelfrettese esulta per i tre punti

© Ilrestodelcarlino.it - Un autogol condanna le ambizioni fanesi. La Castelfrettese esulta per i tre punti

In questa notizia si parla di: autogol - condanna

L'Inter batte il Sassuolo 2-1, l’autogol di Muharemovic condanna gli emiliani

Inter batte Sassuolo 2-1, l’autogol di Muharemovic condanna gli emiliani

Un autogol condanna le ambizioni fanesi. La Castelfrettese esulta per i tre punti.

Cerca Video su questo argomento: Autogol Condanna Ambizioni Fanesi