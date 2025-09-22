Un attacco cyber su tre colpisce i fornitori Così gli hacker hanno bloccato gli aeroporti europei

Un attacco cyber su tre colpisce i fornitori delle aziende e nel 2025 il loro numero è raddoppiato, secondo un rapporto Verizon. L’ultimo episodio ha coinvolto la statunitense Collins Aerospace, che gestisce sistemi di check-in per aeroporti europei. Gli esperti parlano di. 🔗 Leggi su Repubblica.it

