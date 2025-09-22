Un analista prevede Solana SOL a 1.000 dollari | le riserve in SOL volano a 4 miliardi e la ICO di Snorter s’impenna

Solana attira oltre 4,3 miliardi $ da tesorerie corporate e un pattern tecnico “cup and handle” rafforza la previsione a 1.000 $. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Un analista prevede Solana (SOL) a 1.000 dollari: le riserve in SOL volano a 4 miliardi e la ICO di Snorter s’impenna

In questa notizia si parla di: analista - prevede

GTA 6 avrà un prezzo di 100 Euro e venderà tantissimo con incassi record, prevede un noto analista

“L’iPhone 17 non è meglio del 16, in alcuni aspetti quello precedente è superiore!” L’intervento dell’analista digitale William Nonnis nel corso di Trends, con Francesco Fratta e Matteo Bortone, a spiegare le caratteristiche dei nuovi iPhone presentati dalla A - facebook.com Vai su Facebook

Notizie su Solana: il CEO di Galaxy Digital spiega perché questa è la 'Stagione di SOL'; Solana (SOL): un analista prevede un rally fino a 255 dollari e Snorter segue il trend; Rally Solana: Settembre a +19% | Istituzionali puntano SOL | Prossimi target [Analisi].

Solana rafforza lo slancio verso i $300 con nuovi investimenti istituzionali - La blockchain Solana continua ad attirare attenzione grazie a importanti acquisizioni da parte di società quotate, nuovi capitali istituzionali e un rialzo ... Scrive borsainside.com

Rally Solana: Settembre a +19% | Istituzionali puntano SOL | Prossimi target [Analisi] - Settembre sta registrando un guadagno del +19, segnando il terzo mese consecutivo in positivo e da ... Segnala criptovaluta.it