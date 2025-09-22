Umori opposti per Lazio e Roma dopo il derby della Capitale | GUARDA

Sorride la Roma di Gian Piero Gasperini che vince grazie all'uomo derby Lorenzo Pellegrini, subito in gol al ritorno in campo dopo quattro mesi. Tensione in casa Lazio dopo il terzo ko nelle prime quattro giornate e i tanti infortuni: a Genova sarà emergenza centrocampo per Maurizio Sarri. Il punto con Luigi Salomone e Lorenzo Pes. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Umori opposti per Lazio e Roma dopo il derby della Capitale | GUARDA

In questa notizia si parla di: umori - opposti

Stessa medaglia ma umori opposti, Quadarella: “Non me l’aspettavo, inseguivo questo record da tempo”. Ceccon: “Sono rimasto sorpreso”

#Cagliari Umori opposti per Adam #Obert e Zito #Luvumbo, i primi due rossoblù impegnati con le proprie nazionali - X Vai su X

Europa League, i due volti di Lazio e Roma; La firma di Pellegrini: la Roma vince il derby, Lazio ko 1-0; Roma e Lazio, umori opposti: le parole di Fonseca e Inzaghi.

La firma di Pellegrini: la Roma vince il derby, Lazio ko 1-0 - I giallorossi di Gasperini si impongono sui rivali biancocelesti. Si legge su eurosport.it

Sarri-Gasperini, una storia infinita: Lazio-Roma, in panchina il derby delle filosofie opposte - La panchina che difendono li divide, l’idea che sostengono li unisce. Lo riporta repubblica.it