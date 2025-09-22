Ultra Ref nuovo programma di Romaeuropa Festival al Mattatoio
Ha inaugurato sabato 20 settembre, “Ultra REF”, il nuovo programma di Romaeuropa Festival al Mattatoio.Ne è stata protagonista Lyra Pramuk, artista multidisciplinare americana di base a Berlino, punta di diamante dell’avant-pop internazionale che attinge al folk, all'house music, alla techno, al. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Ultra Ref, nuovo programma di Romaeuropa Festival al Mattatoio; ULTRA REF 2025; Ultra Ref 2025, il Romaeuropa Festival diventa laboratorio di creatività.
Romaeuropa Festival fa 40 e lancia “Ultra ref” al Mattatoio a Roma - (askanews) – Per i suoi 40 anni, il Romaeuropa Festival rilancia con forza il suo percorso di innovazione, creatività e sperimentazione attraverso Ultra Ref, un festival nel festival che ... Da askanews.it
ULTRA REF 2025: Romaeuropa Festival e il futuro - Dal 20 settembre al 16 novembre al Mattatoio di Roma, Romaeuropa si fa ULTRA, un luogo di festa, condivisione e costante movimento dove i confini dei linguaggi si dissolvono ... Scrive funweek.it