Ultimo e Jacqueline Luna la crisi si aggrava | la separazione è alle porte? Scoppia il gossip

Negli ultimi giorni il mondo del gossip è tornato a puntare i riflettori su una delle coppie più chiacchierate del panorama musicale e dello spettacolo: Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. La loro relazione, iniziata ormai da tempo e diventata ancora più solida con la nascita del piccolo Enea lo scorso dicembre, sembrerebbe attraversare un momento piuttosto delicato. A sollevare l’allarme è stato ancora una volta Alessandro Rosica, volto noto nel panorama della cronaca rosa, che attraverso i social ha lasciato intendere che tra il cantautore romano e la figlia di Heather Parisi le cose non starebbero affatto andando per il verso giusto. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ultimo e Jacqueline Luna, la crisi si aggrava: la separazione è alle porte? Scoppia il gossip

In questa notizia si parla di: ultimo - jacqueline

Anna Sanseverino, mamma di Ultimo, e l'abbraccio con Jacqueline Luna dopo il concerto sotto la pioggia

La madre di Ultimo abbraccia Jacqueline Luna Di Giacomo e rivolge una dedica al figlio: “La tua voce tocca il cuore di tutti”

Ultimo, il figlio Enea compie 8 mesi. La dedica di Jacqueline: “Amo essere la tua mamma”

"Lei si è comportata male". Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, esplode una bomba: il retroscena sulla crisi nera - facebook.com Vai su Facebook

Hai messo i social prima di lui. Spunta un sospetto su Jacqueline: aria di crisi con Ultimo? La madre di lui interviene; Jacqueline e Ultimo in crisi? Il messaggio della madre di lui svela la verità; Ma Ultimo e Jacqueline Luna hanno trascorso l'estate insieme o separati?.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono in piena crisi? “Momento difficile e buio”/ Esplode il gossip - "Momento difficile e buio": indiscrezioni fanno esplodere il gossip ma la ... Da ilsussidiario.net

Jacqueline e Ultimo in crisi? Il messaggio della madre di lui svela la verità - il messaggio della madre di lui svela la verità sul presunto allontanamento fra i due. Secondo dilei.it