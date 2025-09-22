Ultimissime Juve LIVE | provvedimenti in arrivo per Rapuano e il VAR dopo i fatti di Verona rispunta l’idea Milinkovic-Savic
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 22 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 21 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 20 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 19 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 18 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 17 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 settembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: ultimissime - juve
Mercato Juve: il gioiello dell’Ajax Jorrel Hato adesso può finire in Premier League! Le ultimissime
Ultimissime Juve LIVE: dopo il pareggio contro la Reggiana i bianconeri partono per il ritiro in Germania, l’elenco dei convocati
Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ha comunicato la sua volontà al club, novità per Sancho e Kolo Muani
Le ultimissime sulla #Juve Leggile qui https://www.juventusnews24.com/ultimissime-juve-live-notizie-tempo-reale/ - facebook.com Vai su Facebook
Le ultimissime sulla #Juve Leggile qui - X Vai su X
Juventus-Douglas Luiz, contatto con gli agenti dopo l'assenza ingiustificata al ritiro; Juve, via alla nuova stagione: Douglas Luiz non si presenta. Assenza ingiustificata; Calciomercato Live: ultimatum Milan al Bruges, Inter in pressing su Lookman, Diaz-Bayern.
Verona Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Verona Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata di Serie A 2025/26 Dopo la folle notte di Champions League, ora la Juve torna a concentrarsi ... Secondo juventusnews24.com