Ultima Generazione | Dopo tre giorni senza cibo fermate a Roma le donne che denunciano il genocidio

Dopo tre giorni di sciopero della fame, due attiviste di Ultima Generazione sono state fermate a Roma durante una manifestazione pacifica a sostegno della Palestina e contro il presunto genocidio a Gaza.. Roma, 22 settembre 2025 – Questa mattina intorno alle ore 10.30 Alina e Beatrice da sabato al terzo giorno di sciopero della fame sono tornate a Piazza Montecitorio davanti al Parlamento con i propri cartelli e la bandiera della Palestina per chiedere a) il riconoscimento del genocidio in corso dal Governo Meloni e b)protezione per le persone sulle Flotille. Nessun gesto eclatante, nessuna tensione, nessuna forzatura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it