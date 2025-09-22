UFFICIALE | Agnelli Nedved e Paratici patteggiano le condanne per il caso Juve

Patteggiamenti per l’ex Presidente Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti della Juventus: tutti i dettagli sul processo relativo all’Inchiesta Prisma Si chiude il caso Plusvalenze per la Juventus. Il gup di Roma, come riportato da ‘Calcio e Finanza’, ha dato il via libera ai patteggiamenti per gli ex dirigenti del club bianconero nell’ambito dell’ inchiesta Prisma sulle presunte plusvalenze fittizie. Paratici, Nedved e Agnelli (Foto LaPresse) – calciomercato.it I patteggiamenti riguardano anche Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici, mentre è stato disposto il non luogo a procedere per l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - UFFICIALE: Agnelli, Nedved e Paratici patteggiano, le condanne per il caso Juve

