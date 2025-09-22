Udinese-Palermo secondo turno Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per il secondo turno di Coppa Italia 20252026. I friulani vogliono ribadire la loro presenza tra le big, mentre i rosanero vogliono dinostrare di poter ancora stupire. Udinese-Palermo si giocherà martedì 23 settembre 2025 alle ore 18.30 presso la BluEnergyArena. UDINESE-PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani vanno subito a caccia del riscatto dopo aver incassato la prima sconfitta stagionale davanti al proprio pubblico contro il Milan che si è imposto per 3-0. Ma l’inizio di campionato è stato davvero buoni con sette punti nelle prime tre giornate. Nel primo turno di Coppa Italia la squadra di Runjiac si è sbarazzata della Carrarese con un rotondo 4-0. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

