Udinese-Palermo secondo turno Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per il secondo turno di Coppa Italia 20252026. I friulani vogliono ribadire la loro presenza tra le big, mentre i rosanero vogliono dinostrare di poter ancora stupire. Udinese-Palermo si giocherà martedì 23 settembre 2025 alle ore 18.30 presso la BluEnergyArena. UDINESE-PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani vanno subito a caccia del riscatto dopo aver incassato la prima sconfitta stagionale davanti al proprio pubblico contro il Milan che si è imposto per 3-0. Ma l’inizio di campionato è stato davvero buoni con sette punti nelle prime tre giornate. Nel primo turno di Coppa Italia la squadra di Runjiac si è sbarazzata della Carrarese con un rotondo 4-0. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: udinese - palermo
Coppa Italia, sedicesimi: Udinese-Palermo il 23 settembre in chiaro su Italia 1
Udinese-#Palermo, già 320 biglietti venduti nel settore ospiti - facebook.com Vai su Facebook
UDINESE - PALERMO Tagliandi a 10€ per la sfida di Coppa Italia! 5€ per gli under 18 ? martedì 23 settembre 2025 ? 18:30 CET ? Bluenergy Stadium #CoppaItaliaFrecciaRossa #UdinesePalermo ? Acquista il tuo biglietto https://udinese.it/new - X Vai su X
Coppa Italia 2025/26, i risultati delle partite di oggi; L'Under 17 sfiderà il Sassuolo nel secondo turno dei play-off; Sarà Milan-Lecce ai sedicesimi! Udinese, Torino, Verona e Spezia le ultime qualificate.
Udinese ancora corsara, a Pisa i friulani si impongono per 1-0 - Secondo successo consecutivo per l’Udinese dopo il colpo del Meazza contro l’Inter. Segnala msn.com