Ucraina Vannacci | intervento Nato ci porterebbe sul baratro
Pontida (Bg), 22 set. (askanews) - "Io attacco qualsiasi persona che vuole continuare la guerra, e siccome questa guerra non può essere vinta a meno di un intervento diretto dell'Unione Europea o della Nato, che ci porterebbe di fronte al baratro di una distruzione termonucleare, io sto dicendo che è meglio la pace ragionevole di oggi, che ci costerà meno della pace di domani". Lo ha detto il vicesegretario ed europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci, parlando con i cronisti a Pontida sabato pomeriggio. "Io ho sempre ripudiato la guerra", sul conflitto fra Russia e Ucraina "ho detto sempre che dobbiamo cercare una pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ucraina - vannacci
Carfagna contro Vannacci: «La Lega è in un governo pro Ucraina, si dimetta»
Vannacci, il vice di Salvini, contro il lodo Meloni per l'Ucraina: "Sarebbe guerra con la Russia"
Trump rinuncia alle vacanze per la pace in Ucraina, Vannacci demolisce i “volenterosi”
Vannacci è "lo straniero" di Pontida. La Lega fa muro. Salvini alla vodka: "Mai soldati in Ucraina" Il racconto di @carusocarmelo - X Vai su X
Vannacci è "lo straniero" di Pontida. La Lega fa muro. Salvini alla vodka: "Mai soldati in Ucraina" Il racconto di Carmelo Caruso - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Vannacci: intervento Nato ci porterebbe sul baratro; Pontida, Vannacci: Noi eredi di Kirk, sinistra fa la vittima. Anche Salvini al raduno; I giovani della Lega a Pontida: Vannacci moderato, noi no.
Ucraina, Vannacci: intervento Nato ci porterebbe sul baratro - (askanews) – “Io attacco qualsiasi persona che vuole continuare la guerra, e siccome questa guerra non può essere vinta a meno di un intervento diretto dell’Unione Europea o dell ... Scrive askanews.it
L’UE ha fallito, Vannacci demolisce Bruxelles e avverte sulla guerra in Ucraina: “Mai sangue italiano” - Roberto Vannacci attacca duramente l’Unione Europea a Strasburgo: “Fallita su tutti i fronti”. Segnala tag24.it