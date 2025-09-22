Ucraina Vannacci | intervento Nato ci porterebbe sul baratro

Quotidiano.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pontida (Bg), 22 set. (askanews) - "Io attacco qualsiasi persona che vuole continuare la guerra, e siccome questa guerra non può essere vinta a meno di un intervento diretto dell'Unione Europea o della Nato, che ci porterebbe di fronte al baratro di una distruzione termonucleare, io sto dicendo che è meglio la pace ragionevole di oggi, che ci costerà meno della pace di domani". Lo ha detto il vicesegretario ed europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci, parlando con i cronisti a Pontida sabato pomeriggio. "Io ho sempre ripudiato la guerra", sul conflitto fra Russia e Ucraina "ho detto sempre che dobbiamo cercare una pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ucraina vannacci intervento nato ci porterebbe sul baratro

© Quotidiano.net - Ucraina, Vannacci: intervento Nato ci porterebbe sul baratro

In questa notizia si parla di: ucraina - vannacci

Carfagna contro Vannacci: «La Lega è in un governo pro Ucraina, si dimetta»

Vannacci, il vice di Salvini, contro il lodo Meloni per l'Ucraina: "Sarebbe guerra con la Russia"

Trump rinuncia alle vacanze per la pace in Ucraina, Vannacci demolisce i “volenterosi”

Ucraina, Vannacci: intervento Nato ci porterebbe sul baratro; Pontida, Vannacci: Noi eredi di Kirk, sinistra fa la vittima. Anche Salvini al raduno; I giovani della Lega a Pontida: Vannacci moderato, noi no.

Ucraina, Vannacci: intervento Nato ci porterebbe sul baratro - (askanews) – “Io attacco qualsiasi persona che vuole continuare la guerra, e siccome questa guerra non può essere vinta a meno di un intervento diretto dell’Unione Europea o dell ... Scrive askanews.it

ucraina vannacci intervento natoL’UE ha fallito, Vannacci demolisce Bruxelles e avverte sulla guerra in Ucraina: “Mai sangue italiano” - Roberto Vannacci attacca duramente l’Unione Europea a Strasburgo: “Fallita su tutti i fronti”. Segnala tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Vannacci Intervento Nato