Pontida (Bg), 22 set. (askanews) - "Io attacco qualsiasi persona che vuole continuare la guerra, e siccome questa guerra non può essere vinta a meno di un intervento diretto dell'Unione Europea o della Nato, che ci porterebbe di fronte al baratro di una distruzione termonucleare, io sto dicendo che è meglio la pace ragionevole di oggi, che ci costerà meno della pace di domani". Lo ha detto il vicesegretario ed europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci, parlando con i cronisti a Pontida sabato pomeriggio. "Io ho sempre ripudiato la guerra", sul conflitto fra Russia e Ucraina "ho detto sempre che dobbiamo cercare una pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucraina, Vannacci: intervento Nato ci porterebbe sul baratro