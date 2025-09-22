Ucraina offensiva russa al Sud Zelensky chiede sanzioni forti

Nella notte oltre 130 droni russi sono stati abbattuti in Ucraina, ma nei raid sono morte almeno 6 persone. Zelensky chiede sanzioni forti e una decisa pressione politica sulla Russia. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, offensiva russa al Sud. Zelensky chiede sanzioni forti

Ucraina, ecco la lista delle armi bloccate da Trump: ora per Kiev sarà più dura resistere all’offensiva russa

Ucraina: Trump invia i Patriot ma "Paga l'Ue". Putin prepara un'offensiva a est entro 60 giorni

Ucraina, scatta il piano di Putin: maxi-offensiva di 60 giorni per conquistare l’Est. Allarme degli 007 Usa

Ho avuto l'opportunità e il piacere di confrontarmi con @Ivan_Grieco su Ucraina, scenari dell'offensiva russa, ruolo dell'Europa e Medio Oriente in una fase complessa per ogni scenario.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di contare su una risposta decisa da parte degli Stati Uniti all'ultima, più grande offensiva russa contro l'Ucraina.

Raid russi, l'Ucraina teme un'offensiva a Sud. E Mosca, con la Cina, attacca Macron - Mike Pompeo, ex Segretario di Stato della prima presidenza Trump:Riconoscere la Crimea come territorio russo sarebbe un errore di portata epica per gli Stati Uniti; Secondo la Corea del Sud sono stati uccisi circa 2mila soldati nordcoreani mandati in Russia per combattere contro l'Ucraina; Guerra Russia Ucraina, esercito di Kiev: Imminente offensiva russa a sud di Donetsk.

Guerra Ucraina, Putin: la Russia può rispondere a qualsiasi minaccia. Mosca: infondate accuse su aerei russi in Estonia - Tre persone sono state uccise e 16 ferite in Crimea, penisola ucraina meridionale annessa da Mosca, in un attacco di un drone ... Si legge su ilmessaggero.it

Nuovi attacchi russi in Ucraina. Mosca: 'Tre morti e 10 feriti in raid di Kiev a Belgorod' - Nella notte esplosioni nelle regioni di Zaporizhzhia e Sumi e nella capitale. Secondo ansa.it