Ucraina nuovo attacco missilistico di Mosca nella notte | Abbattuti 130 droni

Thesocialpost.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte l’Aeronautica di Kiev ha annunciato l’abbattimento di oltre 130 droni russi nei cieli ucraini. Secondo il rapporto ufficiale, Mosca avrebbe lanciato 141 droni d’attacco, tra cui 80 Shahed di fabbricazione iraniana e modelli Geran, impiegati in maniera massiccia per colpire diverse aree del Paese. Gli attacchi hanno incluso anche l’uso di bombe teleguidate, sganciate da bombardieri tattici contro infrastrutture strategiche nella città di Zaporizhzhia. Leggi anche: Putin sceglie l’escalation: Trump non interverrà in Ucraina Le vittime a Zaporizhzhia. Il bilancio della notte di fuoco è pesante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

