Ucraina l’Ue punta al jackpot degli asset russi

La Commissione Europea sta preparando una proposta dirompente: utilizzare i flussi di cassa generati dagli asset congelati alla Banca centrale russa per finanziare un prestito all’Ucraina, per aiutarla a resistere all’aggressione russa. Un progetto molto controverso, che si è subito scontrato con la forte perplessità della Bce, preoccupata per le ripercussioni sull’euro come valuta di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, l’Ue punta al jackpot degli asset russi

