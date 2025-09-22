Ucraina attacco di Kiev con droni in Crimea | almeno tre morti
Un attacco ucraino con droni ha colpito un resort a Foros, località turistica in Crimea, regione annessa dalla Russia, causando almeno tre morti e sedici feriti. Secondo quanto riferito da Sergey Aksyonov, capo della Crimea, i detriti dei droni, che hanno danneggiato anche la scuola di un villaggio, hanno provocato un incendio nei pressi della città di Yalta. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
