Ucraina attacco di Kiev con droni in Crimea | almeno tre morti

Un attacco ucraino con droni ha colpito un resort a Foros, località turistica in Crimea, regione annessa dalla Russia, causando almeno tre morti e sedici feriti. Secondo quanto riferito da Sergey Aksyonov, capo della Crimea, i detriti dei droni, che hanno danneggiato anche la scuola di un villaggio, hanno provocato un incendio nei pressi della città di Yalta. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

