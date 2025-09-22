Ucraina attacchi russi su Zaporizhzhia e Sumy | incendi ed edifici distrutti
L’esercito russo ha lanciato nella notte un attacco nelle regioni di Zaporizhzhia, Sumy e Kiev, in Ucraina, uccidendo almeno due persone e ferendone diverse altre. Lo riportano i funzionari locali. A Zaporizhzhia i missili hanno colpito infrastrutture civili e industriali, innescando diversi incendi che hanno distrutto condomini, residenze private e veicoli. Secondo le informazioni preliminari, due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite. Intorno alle 4 del mattino inoltre droni russi hanno colpito la città nord-orientale di Sumy. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: ucraina - attacchi
Missili e droni sull'Ucraina, ancora una notte di attacchi
Ucraina, Putin vuole Sumy. Attacchi su diverse città
Ucraina, nuovi attacchi russi su Kharkiv: le immagini dei soccorsi
Tg2. . L'#Ucraina si prepara a un'altra notte di probabili attacchi russi, come quella trascorsa, in cui la #Polonia ha di nuovo messo in allerta i suoi jet per vigilare sul proprio spazio aereo. #Zelensky agli alleati: "Basta perdere tempo, servono sanzioni" - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | La Polonia ha fatto decollare i suoi jet durante la notte mentre erano in corso attacchi russi sull'Ucraina. Varsavia ha spiegato che ciò è stato fatto per garantire la "massima prontezza" e sicurezza nelle aree confinanti. #ANSA - X Vai su X
Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzia: 3 morti. Altri 3 in raid Kiev a Belgorod LIVE; Ucraina, attacco in Crimea. Mosca accusa: «Nato e Ue alimentano il terrorismo»; Ucraina, 3 morti in un attacco aereo russo a Zaporizhzhia.
Nuovi attacchi russi in Ucraina. Mosca: 'Tre morti e 10 feriti in raid di Kiev a Belgorod' - Nella notte esplosioni nelle regioni di Zaporizhzhia e Sumi e nella capitale. Segnala ansa.it
Ucraina, 3 morti in un attacco aereo russo a Zaporizhzhia - Almeno tre persone sono state uccise in un attacco aereo russo sulla città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale. Riporta msn.com