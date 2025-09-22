Ucraina attacchi russi su Zaporizhzhia e Sumy | incendi ed edifici distrutti

L’esercito russo ha lanciato nella notte un attacco nelle regioni di Zaporizhzhia, Sumy e Kiev, in Ucraina, uccidendo almeno due persone e ferendone diverse altre. Lo riportano i funzionari locali. A Zaporizhzhia i missili hanno colpito infrastrutture civili e industriali, innescando diversi incendi che hanno distrutto condomini, residenze private e veicoli. Secondo le informazioni preliminari, due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite. Intorno alle 4 del mattino inoltre droni russi hanno colpito la città nord-orientale di Sumy. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

