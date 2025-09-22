Ucraina almeno due morti in raid russo a Zaporizhzhia
L’esercito russo ha lanciato nella notte un attacco nelle regioni di Zaporizhzhia, Sumy e Kiev, uccidendo almeno due persone e ferendone diverse altre. A Zaporizhzhia i missili hanno colpito infrastrutture civili e industriali, innescando diversi incendi che hanno distrutto condomini, residenze private e veicoli. Almeno due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite. All’alba droni russi hanno colpito la città nord-orientale di Sumy. Tre attacchi nel distretto di Kovpakivskyi hanno innescato incendi e danneggiato strutture industriali e un istituto scolastico, causando almeno un ferito. 🔗 Leggi su Lapresse.it
