Uccise la moglie con un colpo di fucile 14 anni e 10 mesi a Giorgio Miodini

Parmatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condannato a 14 anni e 10 mesi per l’omicidio della moglie. Questa la sentenza che per Giorgio Miodini, il pensionato che aveva ucciso la moglie Silvana Bagatti il 15 maggio del 2024 in via Marx a Parma, con un colpo di fucile all'addome. Miodini, 77 anni, sparò alla donna mentre dormiva. La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

