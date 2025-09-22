Ubriaco travolse 16enne in moto Il risarcimento arriva dopo sei anni

Montelupo Fiorentino, 22 settembre 2025 – Dopo quasi sei anni di attesa, è arrivata la sentenza per l’incidente che la sera del 29 agosto 2019 sconvolse una comitiva di una dozzina di ragazzi a Montelupo Fiorentino. Un sedicenne, mentre rientrava in scooter insieme agli amici sulla Tosco Romagnola, venne travolto da un’auto piombata nella corsia opposta come un ariete. Alla guida c’era un 46enne di Vinci scoperto poi essere in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti “tra lo 0,8 gl e l’ 1,5 gl”, e per di più senza assicurazione. L’impatto fu violentissimo e fece temere il peggio ai soccorritori del 118: tre motorini finirono a terra e il ragazzo in questione riportò lesioni gravi, tra cui la frattura del gomito e una profonda ferita alla gamba. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ubriaco travolse 16enne in moto. Il risarcimento arriva dopo sei anni

