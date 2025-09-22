Ubriaco alle sue nozze sposo 35enne insulta e minaccia la proprietaria della location | condannato a 4 mesi

Il Tribunale di Varese ha condannato in primo grado, con pena sospesa, a 4 mesi un 35enne accusato di minaccia, tentata violazione di domicilio e danneggiamento. A settembre 2021, durante le sue nozze, avrebbe insultato e minacciato di morte la proprietaria della location. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ubriaco - nozze

