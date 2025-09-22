Ubisoft Milan protagonista al Napoli DevFest 2025 | un talk esclusivo tra creatività e tecnologia
Napoli DevFest si terrà sabato 11 ottobre 2025 dalle ore 09:00 presso Città della Scienza di Napoli sita in Via Coroglio 57. Napoli. Sabato 11 ottobre 2025, a Città della Scienza di Napoli, si terrà un evento destinato a entrare nella storia della community tech italiana: Ubisoft Milan sarà protagonista al Napoli DevFest 2025, Fiera internazionale dedicata a . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: ubisoft - milan
Rayman: in arrivo un Remake? Ubisoft conferma il ritorno dell’eroe! ? RUMORS – Durante i festeggiamenti per il 30º anniversario, Ubisoft ha ufficialmente confermato che Rayman tornerà! Il progetto è affidato ai team di Ubisoft Montpellier e Ubisoft Milan, - facebook.com Vai su Facebook
Ubisoft Milan protagonista al Napoli DevFest 2025: un talk esclusivo tra creatività e tecnologia.
Ubisoft Milan protagonista al Napoli DevFest 2025: un talk esclusivo tra creatività e tecnologia - Sabato 11 ottobre 2025, a Città della Scienza di Napoli, si terrà un evento destinato a entrare nella storia della community tech italiana: Ubisoft Milan sarà ... Scrive napolivillage.com